Liga Venadense: Ganó uno, empató otro y perdió el verde

En la vigésima fecha de la Liga Venadense que se completará en la semana con los partidos de Juventud Unida y Juventud Pueyrredón por sus compromisos de Copa Santa Fe.



Así quedaron los números:

Primera División “A”

Resultados

Sportsman 3 vs. Jorge Newbery (VT) 1

Rivadavia 3 vs. Studebaker 0

Matienzo 3 vs. Nueva Era 0

Los Andes 2 vs. Peñarol 2

Teodelina FBC 0 vs. San Jorge 1

Atlético Elortondo 1 vs. Unión y Cultura 0

Juegan el día miércoles

Juventud Pueyrredón vs. Gral. Belgrano

Juventud Unida vs. Hughes FBC

Posiciones

Equipos Puntos

Atlético Elortondo 44

Peñarol 37

Juventud Unida 35 (**)

Hughes FBC 33 (**)

Juventud Pueyrredón 32 (*)

Studebaker 31

Gral. Belgrano 28 (*)

Jorge Newbery (VT) 27

Rivadavia 27

San Jorge 24

Teodelina FBC 23

Unión y Cultura 22

Los Andes 20

Sportsman 19

Nueva Era 11

Matienzo 10

() y (*) Jugarán el día miércoles

Próxima fecha, la número veintiuna (6ta. de revanchas) así será

Nueva Era vs Unión y Cultura

Hughes vs Atlético Elortondo

Jorge Newbery (VT) vs Teodelina

Gral. Belgrano vs Sp. Rivadavia

Peñarol vs Juventud Pueyrredón

Matienzo vs Los Andes

San Jorge vs Juventud Unida

Studebaker vs Sportsman

Primera División “B”

Zona Campeonato “A” (2da fecha)

Belgrano FBC 1 - Independiente (VC) 1

Ciudad Nueva 0 – Sarmiento 0

Tabla de posiciones

Equipos Puntos

Independiente (VC) 4

Sarmiento 2

Belgrano FBC 2

Ciudad Nueva 1

Zona Campeonato “B” (2da fecha)

Jorge Newbery (R) 1 - Sp. Sancti Spíritu 2

Sportsman Carmelense 3 - Racing Club 1

Posiciones

Sp. Sancti Spíritu 4

Sportsman Carmelense 4

Jorge Newbery (R) 3

Racing Club 0

Zona Repechaje “C” (3er fecha)

Resultados

Náutico 2 – Defensores Talleres 1

Central Argentino 0 - San Martín 1

Libre: Avellaneda.

Posiciones

Central Argentino 6

San Martin 6

Náutico 6

Avellaneda 3

Defensores Talleres 1



Zona repechaje “D” (3era fecha)

Resultados

Depo Chapuy 1 - Centenario 6

Sacachispa 3 - Sp. María Teresa 0

Libre: Sp. Ben Hur.

Posiciones

Equipos Puntos

Centenario 9

Sp. Ben Hur 6

Sacachispa 3

Sp. Maria Teresa 0

Depo Chapuy 0