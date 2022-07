Liga Venadense: Empate del verde ante “el pulga” y triunfo de la furia como visitante.

Así quedaron los números:

Primera División “A”

Posiciones:

Equipos Puntos

Atlético Elortondo 41

Peñarol 36

Juventud Unida 35

Hughes FBC 33

Juventud Pueyrredón 32

Studebaker 31

Gral. Belgrano 28

Jorge Newbery (VT) 27

Sp.Rivadavia 24

Teodelina FBC 23

Unión y Cultura 22

San Jorge 21

Los Andes 19

Sportsman 16

Nueva Era 11

Matienzo 7

Próxima fecha, la número veinte (5ta. de revanchas) así será :

Sportsman vs. Jorge Newbery (VT)

Rivadavia vs. Studebaker

Matienzo vs. Nueva Era

Los Andes vs. Peñarol

Teodelina FBC vs. San Jorge

Atlético Elortondo vs. Unión y Cultura

Juventud Pueyrredón vs. Gral. Belgrano

Juventud Unida vs. Hughes FBC

Primera División “B”

Zona Campeonato “A”

Tabla de posiciones :

Equipos Puntos

Independiente (VC) 3

Sarmiento 1

Belgrano FBC 1

Ciudad Nueva 0

Segunda fecha:

Belgrano FBC vs. Independiente (VC)

Ciudad Nueva vs. Sarmiento



Zona Campeonato “B”

Jorge Newbery (R) 3

Sp. Sancti Spíritu 1

Sportsman Carmelense 1

Racing Club 0

Próxima fecha (2da.)

Jorge Newbery (R) vs. Sp. Sancti Spíritu

Sportsman Carmelense vs. Racing Club

Zona Repechaje “C”

Posiciones:

Central Argentino 6

Avellaneda 3

Talleres 1

San Martin 1

Náutico 0

Tercer fecha:

Náutico vs. Defensores Talleres

Central Argentino vs. San Martín

Libre: Avellaneda.

Zona repechaje “D”

Posiciones:

Equipos Puntos

Centenario 6

Sp. Ben Hur 6

Sacachispa 0

Sp. Maria Teresa 0

Depo Chapuy 0

Tercer fecha:

Depo Chapuy vs. Centenario

Sacachispa vs. Sp. María Teresa

Libre: Sp. Ben Hur