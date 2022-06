Los detalles que se tienen que verificar al descargar una aplicación

Uno de los consejos iniciales es realizar las descargas desde sitios oficiales o, en su defecto, en los diferentes mercados de aplicaciones como Google Play o Apple Store que ya cuentan con filtros internos. Un detalle útil y que puede ayudar a diferenciar las plataformas oficiales de las falsas está en fijarse en el diseño del logotipo. Legalmente, no podría ser igual al de la marca que quieren emular y tienen que presentarse algunas diferencias sospechosas entre ambos diseños.

La seguridad del usuario, un valor incalculable

Nadie quiere poner a disposición de terceros la información personal sin saberlo. Por ese motivo, para garantizar la seguridad del usuario, se recomienda usar un antivirus en aquellos dispositivos donde la actividad de las aplicaciones sea una constante. Así saltará un aviso si el desarrollador es desconocido. También se debe usar el sentido común, como en el hecho de no ofrecer datos personales como la cuenta bancaria a acciones que a priori no la requerirían.

Además, cada plataforma debería tener un apartado destinado a sus usuarios donde especifiquen el trato que se hace con los datos y cómo se evita la entrada de terceros. En esta pestaña se deben dar los detalles, ya sean más generales o específicos, como los registros o la verificación de las cuentas. Si no se cuenta con esta información, algo inhabitual en las aplicaciones oficiales, es un motivo más para sospechar e ir con precaución.

Hay varias aplicaciones que tienen la seguridad como requisito indispensable de su actividad. Un ejemplo de ello es la popular plataforma de series y películas Netflix, que pide a los diferentes usuarios identificados una cuenta suscrita a uno de los planes mensuales y tiene un registro de los dispositivos conectados. Otro modelo de especial mención es el de la plataforma PokerStars y las medidas que emplea para garantizar la seguridad de las cuentas registradas: demanda contraseña, validación por mensaje e incluso ofrece la seguridad adicional con la introducción de un pin en un dispositivo externo.

Más consejos relevantes

Otro de los consejos que se puede dar es aprovecharse de los comentarios y opiniones de otros usuarios. Leyendo y viendo las valoraciones de terceros podemos hacerlas servir de guía para descargar o no una aplicación. Si la mayoría de los comentarios son negativos o ponen en cuestión aspectos como la seguridad, sería importante preguntarse sobre la idoneidad de descargarse la plataforma. La consulta de foros especializados nunca está de más si se quiere entrar en detalles.

Revisar los permisos y los datos que solicita la aplicación puede dar alguna pista de aquello que buscan de los usuarios. En numerosas ocasiones demandan activar permisos que no son necesarios para las necesidades que la plataforma debería cubrir. Así que la principal recomendación es que los internautas activen y desactiven solo aquellos permisos que consideren necesarios y solo cuando la aplicación esté en funcionamiento, no todo el rato. Por ejemplo, un juego no debería por qué tener acceso a los contactos del dispositivo o a la galería de fotografías.

Finalmente, y aunque pueda parecer de poca importancia, se recomienda actualizar con cierta frecuencia el software, siempre que este lo requiera. Estas modificaciones tienen grandes beneficios en materia de seguridad digital y están al corriente de las últimas ciber amenazas. Así pues, mejorará el funcionamiento de las aplicaciones y no pondrá en riesgo la privacidad ni los datos personales. Contar con la actualización más reciente del dispositivo y de las aplicaciones es una tarea fácil de realizar y muy útil para evitar sustos y la entrada de terceros.