Liga Venadense: La fiebre enfermó a los tigres en su jaula

En una tarde otoñal en Maria Teresa los dirigidos por Almiron enfrentaron a los dirijidos por Piersimone (que lujo tener a semejantes DT en la liga), desde el primer momento Centenario salió a buscar los tres puntos con el manejo de Sola y los tres delanteros que dispuso El Tano, a los 15' en una jugada en el área del local con un desvío en un defensor la visita marca el primer gol.

Sportivo recibe el golpe y Sibona a los 27' la pelota pega en el palo de Centeno y el arco le dice no a Centenario. En una jugada individual de a los 45' Romero se va por la banda tira el centro y Estévez de cabeza no puede conectar para el empate, de la misma jugada de contragolpe Bustos le pega al arco y Romero impide el 2 a 0.

Apenas arranco el segundo tiempo a los 2' tiro libre de Canelo que Centeno le dice no al segundo de la Fiebre, a los 6' centro pasado al segundo palo del uno local encuentra al Colo Sibona que pone el dos a cero para los venadenses.

Hubo llegadas claras para el descuento en los pies de Rodríguez y Estevèz que no pudieron concretarse ,en una jugada de ataque del equipo del Tano, el árbitro Ferreyra( de muy buen trabajo) cobra tiro libre y Facundo Urquiza pone el tercer gol. Pudo descontar otra vez Sportivo pero en un cruce Canelo dijo no y en la otra jugada Taqueño le dijo no a Estévez. Asi la fiebre le cortó una racha ganadora a los Tigres.

Formación:

Sportivo de María Teresa

1 Mauro Centeno

2 Valentino Solanille

3 Rodrigo Leguiza

4 Cristian Romero

5 Juan Leguiza

6 Andrés Ferrando

7 Rodrigo Manzanares

8 Javier Avalo

9 Ayrton Estévez

10 Álvaro Rodríguez

11 Josué Diaz

Suplentes:

12 Jhonatan Suárez

13 Emilio Saldaño

14 Tobias Manzanares

15 Sebastián Martínez

16 Ramiro Soraide

17 Marcos Giacomelli

18 Axel Gamarra

Tarjetas

Amarillas: Solanille, R.Manzanares, T.manzanares

Cambios:

Gamarra x R.Leguiza ,T.Manzanares x Avalo

Formación

Centenario:

1 Diego Taqueño

2 Darío Cisterna

3 Cristian García

4 Emiliano Pierani

17 Nicolás Arriagada

6 Raúl Canelo

14 Juan Favoretto

18 Enzo Bustos

9 Facundo Urquiza

10 Tadeo Sola

11 Renzo Sibona

Suplentes:

12 Joel Helle

13 Benjamín Garrido

5 Agustín Maidana

7 Agustín García

8 Emanuel Potes

15 Juan P.Urquiza

16 Juan Corchs

Tarjetas

Amarillas: Garrido, J.P.Urquiza

Cambios:

Garrido x Arriagada, García x Bustos, Corchs x Sibona , J.Urquiza x Favoretto



Árbitro: Alejandro Ferreyra (muy bien)

Líneas: Carranza y Devia

Figura del partido Facundo Urquiza

Clásico de intermedias

El Sábado por la tarde en el Cecilio Edén se jugó el clásico de María Teresa en quinta división donde el local Nueva Era ganaba al terminó del primer tiempo 2 a 0 y en el segundo tiempo Sportivo se lo dio vuelta y ganó por 3 a 2.