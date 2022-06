Perotti sobre el acueducto Gran Rosario: "El agua potable es un Derecho Humano y priorizamos estas inversiones."

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes la apertura de sobres con las ofertas económicas para las obras de Conducción, Cisterna, Estación de Bombeo D y Refuerzo Oeste del Acueducto Gran Rosario, cuyos trabajos tienen un presupuesto oficial de 3.709.458.361 pesos y un plazo de ejecución de 18 meses. La actividad se realizó en la planta potabilizadora que la empresa Aguas Santafesina SA posee en la ciudad de Granadero Baigorria.

Durante el acto, el mandatario santafesino recordó que “Rosario, Granadero Baigorria, Funes, Ibarlucea, Pérez y Villa Gobernador Gálvez son los grandes beneficiados de esta obra, que no solamente va a permitir llevar agua potable a lugares donde no se tiene, sino también ampliar las condiciones de presión y de volumen de agua a los vecinos, en distintos barrios, que teniendo red no tienen la prestación del servicio en niveles adecuados”.

Luego, Perotti explicó que se trata de “una inversión muy importante para la región, un esfuerzo de la provincia con el financiamiento del gobierno nacional para acompañar una obra de esta magnitud”.

Y detalló: “El agua potable es un derecho humano y teniendo un río con casi 800 kilómetros de costa, tenemos una provincia donde sus dos principales centros urbanos no tienen capacidad de crecer ni de abastecer a la totalidad de su población. Además, tenemos que llevar agua al oeste de la provincia de Santa Fe, donde hay casi un millón de personas que conviven con agua que no es apta para consumo humano con un fuerte componente de sales”.

Sobre el final, el gobernador de la provincia destacó que “para Santa Fe es estratégica la provisión de agua y cuando pasan los días y los años, esas inversiones son cada vez más grandes y un municipio por sí solo no alcanza. Y es allí donde hemos tomado la decisión: priorizar esto y ponerle a la gestión ante Nación todo el esfuerzo para que estos recursos puedan estar viniendo a la provincia. Serán más de 10 mil, 12 mil millones de pesos invertidos en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe para proveer de agua potable en nuestra población”, concluyó Perotti.

Cabe recordar que el Acueducto del Gran Rosario se compone de dos importantes obras: por un lado, la ampliación de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria, que ya se encuentra en ejecución; por otro lado, la del Acueducto de conducción, que es la que se está licitando.

DUPLICAR EL AGUA POTABLE

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, recordó que “la provincia de Santa Fe ya está en obra con aquel respaldo que la Nación le dio para llevar y duplicar la posibilidad de acceder al agua potable a más de un millón de santafesinos y santafesinas en dos grandes conglomerados”. Y agregó: “Es un honor acompañar al gobernador en esos grades objetivos que planteó para poner a Santa Fe de pie, y uno de esos grandes objetivos es el acceso al agua potable”.

Finalmente, el presidente de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán, explicó que “meses atrás se abría la licitación de la ampliación de la planta potabilizadora, la duplicación de la producción de agua potable”, y detalló: “En paralelo, seguimos trabajando para concretar esta segunda etapa, que es el acueducto propiamente dicho: la cisterna de 10 millones de litros, la Estación de Bombeo y el Refuerzo Oeste. Son 3.700 millones de pesos que generan trabajo y dan la posibilidad de que las empresas consoliden sus estructuras productivas”.

OFERTAS ECONÓMICA

En la oportunidad, se presentaron 5 ofertas:

>> La primera estuvo a cargo de la UTE formada por Semisa SA, Peitel SA y Brumont SA, que cotizó los trabajos en 4.422.001.903 pesos.

>> La segunda fue de la empresa Obring SA, por 5.164.915.790 pesos.

>> La tercera, la UTE constituida por Proyección Electroluz SRL y Riva SA, que cotizó en 4.784.297.520.

>> La cuarta, de la UTE Werk Constructora SRL y Del Sol Constructora SA, por 4.271.899.706 pesos.

>> La cuarta y última oferta fue de la UTE Pecam SA y Mundo Construcciones SA, por 4.412.818.587 pesos.

ACUEDUCTO GRAN ROSARIO

El sistema Acueducto Gran Rosario tiene como objetivo el mejoramiento integral del abastecimiento de agua potable a la ciudad de Rosario y su conurbano. Reforzará el suministro en el Gran Rosario y de los barrios periféricos de Rosario, que en la actualidad se abastecen de la histórica Planta Potabilizadora ubicada en Echeverría y French. La población beneficiada ascenderá a 560.000 vecinos.

Se compone de dos obras importantes: por un lado, la ampliación de la Planta Potabilizadora de Granadero Baigorria, que duplicará la capacidad de producción de la actual planta y ya se encuentra en ejecución. Y, por otro, la obra del Acueducto de Conducción, que se compone de una cisterna 10 millones de litros, una estación de bombeo de agua potable y el ramal Zona Oeste.