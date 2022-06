Los jubilados y pensionados deberán completar una declaración jurada de Registro de Acceso a los subsidios a la energía, que estará disponible mediante una página web.



También se podrá hacer en forma presencial en cualquier oficina de Anses para aquellos que no tengan acceso a la tecnología.



En dicha declaración jurada se pedirá que ingresen los datos de quien hace uso del servicio (que puede ser distinto al del titular del inmueble, tal es el caso de los inquilinos). También se pedirá el número de medidor del servicio de luz y gas, que se encuentra en la factura.



Si no se completa dicho formulario, se corre el riesgo de que se quite el subsidio: a pesar de ser beneficiarios de la tarifa social, deben volver a inscribirse para no perder el subsidio.



Los aumentos previstos, para aquellos que queden fuera de la subvención serán de entre $ 1.000 y $1.500 hasta fin de año, según cálculos hechos por el Gobierno.