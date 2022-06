Ley Micaela: Capacitación para funcionarios

La Ley Micaela, como explica Eugenia, surge de un femicidio ocurido en el 2015 en la localidad vecina de Rufino donde una adolescente de 14 años fue asesinada por quien era su pareja y econtraron el cuerpo 11 días después en el patio de su casa.

"Esa adolescente había hecho una denuncia pero en el momento no se la toman porque el policía que la atiende creía que no podía tomársela al no encontrarse la Jueza presente en ese momento." Explica Eugenia con respecto al caso.

"Se necesita capacitar a todas las personas que ejercen una función pública para poder tratar de prevenir estas situaciones" menciona la encargada del Área de Acción Social de Santa Isabel.

"Hay que aprender a mirar con los lentes violeta. A veces no se ve lo que no se conoce."

Hace hincapié en la responsabilidad de aquellas personas que trabajan en las Comunas, en las escuelas, en los hospitales. "Tenemos la obligaciónde trabajar la situación y en cada situaciónse piensa cual es la estrategia correcta para proteger a la mujer que en esa situación esté siendo víctima de violencia."

