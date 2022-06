"Pensaba descansar un poco más, había tenido ofertas a comienzo del años pero no lo tenía pensado. Con el tiempo uno va despejando y le van agarrando las ganas. Esta propuesta de la gente de Sportsmanme pareció interesante, un desafío que no es fácil."

"La semana pasada cuando comenzaron los primeros llamados comencé a interiorizarme con el equipo. Me encontré con algo que se veía de afuera, muchos hicos con muchas ganas, un futuro enorme y eso para el club tiene un agregado importante."

Con respecto a su comienzo como DT en la mitad del campeonato. "Particularmente a mi no me gusta, me gusta arrancar los procesos desde cero y tener más tiempo. Esto es muy avasallante."

"Lo que vengo a ofrecer es mi mucha o poca experiencia que he tenido en el club, gracias a Dios los 5 años que dirigí fue con mucho éxito. Voy a mantener la fórmula, que es sencillamente trabajar, formar un buen equipo humano y que tengan los objetivos claros."

