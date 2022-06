Juegos Santafesinos: Etapa local de básquet.

Se jugaron partidos en la modalidad 3 vs. 3 en la categoría Sub 16 varones y 5 vs. 5 en Sub 17 mujeres.

Las escuelas que intervinieron fueron: Escuela Secundaria N°3004 “San José” de Villa Cañas, Escuela Secundaria N°484 “Prefectura Naval Argentina” de Villa Cañás y Escuela Secundaria N°214 “Doctor Mariano Moreno” de Santa Isabel.

El certamen provincial será clasificatorio a los Juegos Nacionales Evita 2022, está orientado a niñas, niños y jóvenes de 12 a 18 años de edad y tiene como objetivo el desarrollo deportivo, la promoción de derechos y el fortalecimiento de la convivencia.