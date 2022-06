FIFA confirmó que las listas para el Mundial serán de 26 jugadores

A pesar de que Lionel Messi ya no esté más en el Barcelona, los años defendiendo la camiseta blaugrana hicieron que tenga una gran relación de amistad con Gerard Piqué. Sin embargo, las cosas entre la cantante y la pareja del rosarino nunca fue la mejor, debido a la relación que tenía Antonela con la ex del español. No obstante, tras la ruptura del defensor con Shakira, Roccuzzo tuvo un sentimental gesto con la colombiana.