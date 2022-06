La provincia homenajeó la Memoria de los Pueblos Preexistentes Santafesinos

Con la participación de la ministra de Educación, Adriana Cantero, y sus pares de Desarrollo Social, Danilo Capitani, y de Cultura, Jorge Llonch, y de referentes de los pueblos Qom, Mocoví, Diaguita, Mapuche, Colla, Corondá y Chaná, el gobierno de la provincia y la comuna de Puerto Gaboto celebraron la Memoria de los Pueblos Preexistentes Santafesinos, con un acto en la plaza 25 de Mayo de la localidad costera del departamento San Jerónimo.

En la oportunidad, la ministra expresó que “estamos aquí reunidos porque todas y todos reconocemos que cuando llegaron los españoles acá ya había cultura, había gente que vivía y entendía el mundo de una manera. Acá había una tierra habitada, con historia y con cultura y es eso lo que nosotros queremos recuperar, no sólo para las escuelas de EIB, porque nosotros queremos que todas las chicas y los chicos de la provincia de Santa Fe conozcan esta historia porque es nuestra historia”.

En referencia a la trascendencia de los valores culturales de los pueblos originarios, Cantero comentó que “los habitantes preexistentes tenían mucho que aportar a la nueva civilización, con una mirada diferente y con una cosmovisión diferente que hoy estamos recuperando, porque nuestros pueblos originarios si sabían vivir en comunión con el ambiente y hoy, por ejemplo, tenemos que hacer una ley para aprender a cuidar el medio en que vivimos”.

Por último, la titular de la cartera educativa hizo hincapié en la importancia de las escuelas interculturales manifestando que “tener una educación intercultural bilingüe no es solamente tener escuelas en donde nuestros pueblos originarios recuperan su lengua, su arte y la posibilidad de aprender reconociéndose desde un lugar, sino que es poder decir aquí tenemos encuentros culturales que nos hacen crecer a todos, por eso desde las escuelas interculturales bilingües nace ahora la etapa de las escuelas en salida, salir de las comunidades pequeñas hacia las comunidades grandes porque no es en un solo sentido qué se recibe sino en la reciprocidad cuando se crece, y de eso se trata lo que nosotros queremos hacer”.

Por su parte, Llonch anunció la incorporación del arte originario a la Escuela de Oficios Artísticos, precisando que “en la escuela de oficios artísticos, donde diseñamos una forma de comunicar y de enseñar, queremos incorporar que los pueblos originarios puedan enseñar y también toda la comunidad santafesina puede aprender de ellos, de su cultura, su arte y su forma de hacer música”.

Asimismo, Capitani señaló que “es importante estar en esta localidad de Puerto Gaboto, sobre todo por el motivo que nos reúne y la decisión política del gobernador Omar Perotti de no solo a reconocer, sino también homenajear a los pueblos originarios, rescatar la cultura, sus tradiciones, su música, su lenguaje y sus artes, pero sobre todo valorar aquellos que fueron los primeros en habitar estas tierras”.

En tanto, el miembro del gabinete educativo e historiador Ricardo González se refirió a la trascendencia de la memoria de nuestros pueblos preexistentes indicando que “hace 500 años atrás, un 8 de junio, nuestros pueblos estaban en este lugar cuando al otro día desembarcaron los españoles acá, y comenzaba una historia de encuentros y desencuentros, pero seguramente una historia que nos debe encontrar hoy bajo las premisas de los fundadores de nuestra Patria, por eso saludo que esto sea un verdadero encuentro de hermanos, como dicen nuestros pueblos originarios, para seguir construyendo una patria libre y justa, fundamentalmente justa, porque no hay libertad si no hay justicia, si no hay igualdad de oportunidades".

En este sentido, la directora provincial de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Alejandra Cian, resaltó la decisión de esta gestión de tener un área específica para la modalidad, indicando que “hoy vemos que los reclamos que escuchaba desde las comunidades los estamos concretando porque las decisión de este gobierno es que tengamos en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios”.

Finalmente, Javier Cabrera miembro del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI SANTA FE) reseñó el trabajo del equipo de EIB manifestando que “hace mucho venimos en esta lucha sobre la educación intercultural bilingüe y queremos sumarnos para cambiar la mirada en este avance que hemos tenido en la provincia donde tenemos varios hermanos docentes que hacen el rescate de la lengua materna, donde están enseñando la cultura de los pueblos originarios. Queremos contar nuestra historia, contarla con nuestra mirada, con esa pasión de lo que pasaron nuestras comunidades".

El evento contó con la presencia de miembros del gabinete provincial, autoridades locales, representantes de las comunidades originarias y de instituciones escolares de Puerto Gaboto, y con las actuación de las orquestas de las escuelas EIB San Juan Diego y 1380 “Roberto Fontanarrosa”, ambas de Rosario y con la celebración de rituales de los pueblos originarios presentes.