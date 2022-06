YPF le cobra un 60% más caro el litro de combustible premium a los vehículos con patente extranjera

El aumento es cercano al 60%, considerando que en Rosario la nafta premium en YPF se comercializa en $159. En ese marco, en Mendoza y las provincias del Litoral ya aplica el costo superior acompañando a las ciudades de las fronteras, donde se aplican surtidores exclusivos para los extranjeros.

“Esta medida busca limitar la demanda inusualmente alta asociada con el consumo fronterizo y logístico, donde se registra un crecimiento que supera el 30% en algunos puntos del país”, detallaron.

Según un relevamiento realizado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta y Tucumán son las más afectadas al momento por el faltante de gasoil.

“Abril y mayo han representado un caos para los estacioneros. La situación fue advertida ya por el mes de octubre de 2021 con la implementación de cupos por parte de las petroleras y ahora, en plena cosecha, los cupos no alcanzan, los productores se desesperan y la impotencia se apodera de los dueños de estaciones de servicio”, indicaron en un comunicado emitido por la Cámara de Estaciones de Servicio de Rosario.

Según expresaron, “la Argentina empezó a sufrir desabastecimiento de gasoil a raíz del desfasaje entre el precio de venta y el de importación, lo que ha llevado a las petroleras a racionar las entregas a las estaciones de servicio y a aplicar cupos de venta”. En los últimos 10 días el faltante se acrecentó, y “puso en riesgo la cosecha de granos gruesos”. Además, apuntaron que “no hay miras de que la situación mejore a corto plazo”.

“Desde FAENI y sus Cámaras asociadas advertimos que la situación de desabastecimiento que se padece en la actualidad data desde varios años atrás, debido a la imposibilidad que tiene la Argentina para abastecerse de combustibles. Esto provoca ‘escasez’ de producto, ya que ‘las petroleras compran caro’ en el exterior y ‘venden barato’ en Argentina. En años de pandemia esta brecha de abastecimiento no aconteció, pero en la actualidad, con cuasi plena actividad, vuelve a visualizarse. La consecuencia inmediata de todo lo anterior es que las estaciones de servicio en las ciudades del interior del país operen con cupos de venta. Para el productor que necesita consumo a granel, lo que tiene a su alcance no es suficiente y por ende, no tiene garantizado el combustible para levantar la cosecha o lo consigue en el mercado mayorista, a valores mucho más caros”, reclamaron.