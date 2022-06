Evalúan un nuevo modelo escolar sin repitencia de año

"La mayoría de las corrientes pedagógicas internacionales acuerdan con estos planes. ¿Por qué un alumno de se llevó tres materias previas tiene que repetir el año en lugar de rendir esas materias y no volver a dar las otras siete que sí aprobó?", se preguntó la ministra comparando lo que sucede en los niveles de la educación superior.

Según apuntó, la Provincia tiene la "decisión pedagógica de pensar en un modelo en que las trayectorias no sean volver al comienzo". "Solamente en las escuelas secundarias los chicos y las chicas tienen que volver a cursar siete materias porque no aprobaron algunas otras. Por eso, entendemos que la repetición no es una solución, sino que termina provocando que los jóvenes no se gradúen en el tiempo previsto o abandonen la escuela".

Es ahí cuando Santa Fe presentó en este primer encuentro bilateral la propuesta de avance continuo, donde se produzcan aprendizajes significativos, con una mirada más integradora de las trayectorias, un "poco más similar a lo que sucede en el nivel superior".

"Con la propuesta de avance continuo buscamos una escuela secundaria que posibilite a todos sus estudiantes tener garantizados la totalidad de los aprendizajes que indican las planificaciones curriculares", dijo la titular de la cartera días atrás, luego de participar de una cumbre con ministros de toda Latinoamérica.