El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llegó a su fin: los detalles del caso que sacudió a Hollywood

Desde el 11 de abril al 27 de mayo, más de una decena de testigos desfilaron frente al jurado y relataron sus versiones acerca de los distintos hechos que acontecieron a la pareja durante sus 15 meses de relación. Discusiones, trastornos de personalidad, quemaduras, adicciones, amantes y hasta extremidades cortadas son algunos de los hechos que caracterizaron el último capítulo del vínculo amoroso.

El motivo por el cual los actores se enfrentaron judicialmente gira en torno a un artículo que la actriz escribió para el Washington Post en 2018. Aunque en ningún fragmento nombró a Depp, el contexto fue suficiente para que lo despidieran de franquicias como Piratas del Caribe (Disney) y Animales Fantásticos (Warner Bros).

Por eso, junto a los abogados Camille Vasquez y Ben Chew, el artista llevó a cabo una demanda por difamación y exigió 50 millones de dólares. Por su parte, la interprete de Aquaman apostó el doble y lo contrademandó por USD 100 millones, argumentando que los medios de comunicación también fueron duros con ella.

Cifras exorbitantes: cuáles son los posibles desenlaces de la historia

Aunque el caso fue tratado en la corte, no hay cargos penales que se hayan presentado o puedan fundamentarse contra ninguno de los afectados. De acuerdo con la información oficial, se trata de un conflicto civil, por lo que la cárcel queda fuera de la ecuación.

Si el jurado da lugar a la acusación de Johnny, Heard deberá desembolsar la cifra acordada para compensar las pérdidas económicas. Al monto presentado inicialmente, se le sumarán USD 350.000 en concepto de daños punitivos, honorarios de letrados y costos judiciales. Sin embargo, el monto podría modificarse en ambas direcciones: aumentar o bien, disminuir. En caso de que los encargados de impartir Justicia fallen a favor de la actriz, Depp tendría que abonarle a su exmujer lo solicitado.

Según el sitio web Celebrity Net Worth, actualmente, la fortuna de quien supo encarnar a Jack Sparrow está valuada en 150 millones de dólares, mientras que la de la ex participante del universo de DC se encuentra en 12 millones.

¿Cuándo será el veredicto?

Las autoridades deberán reunirse para lograr un entendimiento unánime. No obstante, llegar a una decisión final podría llevar horas o inclusive días, por lo que se desconoce con exactitud cuándo se conocerá el veredicto. Se estima que sucederá este martes o, a más tardar, el 1 de junio.

En este contexto, el condado comunicó que se abrirán 100 asientos en la sala para presenciar las deliberaciones. En parte del texto oficial, se explicó que la jueza Azcarate mantendría abierta la habitación debido a que maneja una lista completa de expedientes no relacionados al mediático juicio.

James Franco y Elon Musk, dos estrellas que se negaron a participar

El propietario de Tesla y el actor fueron nombrados por Benjamin Rottenborn y Elaine Bredehoft, quienes conforman el equipo legal de la demandada. Durante semanas, se esperó que ambos aparecieran a través de una comunicación virtual, pero ambos se negaron por motivos que se desconocen.

Según la ley de Virginia, los no residentes no pueden ser obligados a asistir a los procedimientos en el tribunal, tanto de forma remota como personalmente. No obstante, si un testigo decide no participar, los abogados pueden recurrir a su declaración como prueba, en caso de que esta exista.

En este marco, el ex agente de Depp, Christian Cariño, confirmó que Musk y Heard mantuvieron una relación desde mayo a agosto de 2016, meses después que surgiera el divorcio. También, trascendió que el magnate sudafricano cubrió más de 700.000 dólares correspondientes a deudas contraídas por la artista.

Franco, en tanto, era uno de los confidentes de la actriz; especialmente, cuando se trataba de problemas matrimoniales y conflictos íntimos. Durante su declaración, el demandante afirmó que su ex pareja le fue infiel con él cuando aún estaban juntos.

Amenazas y agresiones: el alegato de Amber Heard

El pasado viernes, la mujer de 36 años volvió a presentarse frente a los magistrados y dio su alegato final. “Sentarme aquí frente al mundo, ver las peores partes de mi vida usadas para humillarme. La gente me quiere matar y me lo dice todos los días. Quieren meter a mi bebé en el microondas”, expresó. Luego, sostuvo que su vida se convirtió en una pesadilla.

“No me merezco esto. Los ataques contra mí, la campaña que Johnny ha provocado que millones de personas hagan en su nombre, me torturan”, agregó.

Vida robada: el alegato de Johnny Depp

Antes que culminara el procedimiento, los representantes legales del actor aseguraron que le “robaron la vida”. “Antes de Amber Heard, ninguna mujer ha dicho que el Sr. Depp le haya levantado la mano en sus 58 años. Esto es un #MeToo sin ningún #MeToo”, indicó la defensa.

“Una cosa es abusar de sustancias y, otra, ser un abusador físico de mujeres. Admite sus defectos pero no es un agresor violento”, continuaron. Y, para concluir, sostuvieron: “Las pruebas mostradas en este juicio han demostrado que la señorita Heard es la abusadora. Fue violenta, abusiva y cruel. Les pedimos que devuelvan al señor Depp su vida, que digan al mundo que el señor Depp no es el abusador que la señorita Heard dijo que era y que le hagan responsable de sus mentiras”.