Copa Sudamericana 2022: día y hora de los partidos de octavos

La Copa Sudamericana 2022 ya se encuentra en etapa de definición, los cruces por los octavos de final ya están confirmados y este lunes la Conmebol confirmó los días y horarios de los encuentros de ida y vuelta.

Unión y Lanús son los únicos equipos argentinos que lograron superar una fase de grupos que se devoró a Independiente, Racing, Banfield y Defensa y Justicia.

Unión vs. Nacional (U)

Ida: martes 28/06 a las 19:15 en el Gran Parque Central.

Vuelta: martes 05/07 a las 19:15 en el 15 de Abril.

Lanús vs. Independiente del Valle

Ida: jueves 30/06 a las 17:15 en el Rodrigo Paz Delgado.

Vuelta: jueves 07/07 a las 19:15 en el Ciudad de Lanús.

Programación de los octavos de final

Partidos de ida

Martes 28 de junio – 19:15 – Nacional vs. Unión

Martes 28 de junio – 20:30 – Colo Colo vs. Internacional

Miércoles 29 de junio – 18:15 – The Strongest vs. Ceará

Miércoles 29 de junio – 19:30 – Deportivo Cali vs. Melgar

Miércoles 29 de junio – 20:30 – Deportivo Tachira vs. Santos

Jueves 30 de junio – 17:15 – Independiente del Valle vs. Lanús

Jueves 30 de junio – 20:30 – Universidad Católica vs. San Pablo

Jueves 30 de junio – 20:30 – Olimpia vs. Atlético Goianiense

Partidos de vuelta

Martes 05 de julio – 19:15 – Unión vs. Nacional (U)

Martes 05 de julio – 21:30 – Internacional vs. Colo Colo

Miércoles 06 de julio – 19:15 – Ceará vs. The Strongest

Miércoles 06 de julio – 19:30 – Melgar vs. Deportivo Cali

Miércoles 06 de julio – 21:30 – Santos vs. Deportivo Tachira

Jueves 07 de julio – 19:15 – Lanús vs. Independiente del Valle

Jueves 07 de julio – 21:30 – San Pablo vs. Universidad Católica

Jueves 07 de julio – 21:30 – Atlético Goianiense vs. Olimpia