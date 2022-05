El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor realizó una serie de recomendaciones para las y los consumidores en esta nueva edición del Hot Sale, evento de comercio electrónico que ofrece descuentos, y que se lleva a cabo del 30 de mayo hasta el 1 de junio.

En primer lugar, aclararon que la forma más segura de aprovechar las ofertas y descuentos es entrar al sitio oficial: https://www.hotsale.com.ar/ y desde allí acceder a la página de cada marca o empresa para realizar la compra. Recordaron, además, que registrarse en la página no es necesario ni obligatorio.

Ingresar desde el sitio oficial favorecerá el cuidado de la seguridad en las compras y la protección de los datos bancarios. Al respecto alertaron no ingresar a sitios que puedan no ser seguros, que no empiecen con “https://”, o que sean ofrecidos en redes sociales. Además, recomendaron que al ingresar datos de una cuenta bancaria, hacerlo desde una computadora o teléfono seguros y nunca desde una red abierta.

También aconsejaron tener presente el precio del producto fuera del Hot Sale; y revisar el precio final antes de cerrar la compra, prestando atención a los costos de envío, las condiciones de venta y los eventuales recargos o costos que se puedan agregar por la compra con tarjeta de crédito en cuotas. Y recordaron que el precio en efectivo, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito en 1 cuota, siempre debe ser el mismo.

Con respecto al vendedor, éste debe enviar la factura o el comprobante y facilitar el medio para hacer el seguimiento del envío.

Además, apretando el botón de arrepentimiento se puede dejar sin efecto la compra, en un plazo de hasta diez días. De haber recibido el producto, a la hora de devolverlo hay que ponerlo a disposición del vendedor y los gastos corren por su cuenta.

Por otro lado mencionaron que lo publicitado obliga al vendedor, por lo tanto no puede haber diferencias entre lo que muestra en la página y lo que finalmente aparece en el carrito de compras.

Finalmente, recordaron que todos los productos nuevos tienen, por ley, una garantía de 6 meses como mínimo por desperfectos o mal funcionamiento; y que se puede realizar el reclamo al vendedor y al fabricante.

Cabe aclarar que se ofrecen productos con descuentos en los siguientes rubros: Electrónica y tecnología; viajes; muebles, hogar y decoración; indumentaria y calzado; deportes y fitness; alimentos y bebidas; cosmética y belleza; automotriz; bebés y niños; emprendedores; y servicios varios.

OFICINAS ESTATALES PARA RECLAMOS

Por cualquier inconveniente que pueda surgir, se puede realizar el reclamo en las Oficinas Municipales y Comunales de Información al Consumidor (OMIC/OCIC), o ingresar el reclamo a través de www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor/formulario