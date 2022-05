El nuevo piso del Impuesto a las Ganancias será de $280.000

En el lanzamiento de hoy se llevó a cabo la suba de los índices, de acuerdo al RIPE antes de junio, para evitar que Ganancias alcance el aguinaldo. Si bien Massa pidió que el mínimo se fijara en $275.000, el Gobierno dispuso que vaya a $280.792.

“Esto implicará que 1.200.000 trabajadores menos que en el 2019 tributen este impuesto”, sostuvo Guzmán. Y añadió: “Llevamos adelante un esquema de políticas económicas que transforma realidades”.

Sergio Massa remarcó que la medida busca evitar que el poder adquisitivo de las personas continúe cayendo, luego que cerraran las paritarias: “Como estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia sino remuneración”.