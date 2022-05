Tras la repercusión de sus declaraciones, la artista volvió a referirse a las situaciones que vivió: “Me salió de las tripas lo que dije. Es algo que me salió hablar en el momento, en ese segundo”.

En la misma línea, aseguró que “no tiene problema” en enfrentar el rebote mediático. “Todavía no tomo dimensión de nada, pero me siento bien con lo que dije porque no tengo miedo”, añadió.

Por último, la actriz enfatizó que las mujeres deberían sentirse con confiadas y denunciar si viven hechos de violencia. “No temo. Las mujeres tenemos que dejar de temer”, sostuvo.