Pero a pesar de esto, muchos inversores con más experiencia aseguran que estos momentos donde todo parece caerse no son más que oportunidades para invertir en activos con un precio de descuento.

Hay 5 criptomonedas que pueden ser grandes oportunidades por su bajo precio y que históricamente por sus características siempre se han destacado por sus altos precios.

Bitcoin

La moneda madre. Bitcoin (BTC) es la principal inversión que se recomienda al entrar al mundo de las criptomonedas. La mayoría de los ahorristas, por no decir todos, cuentan con este tipo de criptoactivo y la estabilidad que tiene su precio lo vuelve uno de los más populares del mercado.

Mientras que su precio parece estar repuntando tras bajar de los u$s 28.000 la semana pasada, todavía está lejos de recuperarse del todo -se mantiene en el rango de los u$s 30.000 desde hace ya varios días, por lo que todavía es un buen momento para comprar sus tokens. Cabe destacar que su valor máximo se dio en noviembre pasado, cuando casi toca los u$s 70.000.

Binance Coin

Binance Coin (BNB) es un activo propio del principal exchange que viene con un ritmo de recuperación bastante mayor al resto del mercado y que podría ver su precio bastante varios puntos por arriba de su cotización actual si mantiene sus rendimientos.

Actualmente cotiza unos u$s 320 por token, lo que representa una subida del 10% de su precio a nivel semanal y el mejor rendimiento entre los 10 tokens con mayor valuación de mercado. Se espera que para agosto esté por encima de los u$s 350 y por encima de los u$s 400 a fines del año que viene.

Monero

Monero (XRM) es otra de las criptomonedas que logró recuperarse con fuerza de la actual crisis tras tocar su cotización más baja el pasado 12 de mayo, cuando su valor se precipitó hasta los u$s 120.

Ahora, tras casi 11 días de subas consecutivas y con un valor de u$s 194, vuelve a ser una inversión interesante y que podría traer buenos retornos para los ahorristas del mercado cripto.

Ethereum Classic

En cuarto lugar está Ethereum Classic (ETC), una variación de la segunda criptomoneda mejor valuada del mercado que se destaca por funcionar como una red de contratos inteligentes, con la capacidad de alojar y admitir aplicaciones descentralizadas.

La cripto, que se creó en 2016 cuando el proyecto original sufrió una bifurcación dura causada por un desacuerdo sobre como responder a un hackeo masivo que hubo en la red, actualmente muestra buenos rendimientos y proyecta a aumentar fuertemente su valor en el futuro cercano.

Decentraland

Por último está Decentraland (MANA), el token oficial utilizado en el metaverso del mismo nombre como moneda de intercambio y que en los últimos días tuvo buenos rendimientos generales.

Si a esto se le suma que la cripto logró recuperar gran parte de su valor -pasó de u$s 0,6 a u$s 1,1 en 10 días- pero que todavía está lejos de su cotización ideal (aproximadamente u$s 1,7) entonces se entiende por qué se la ve como una inversión interesante para el futuro.