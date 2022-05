El mejor amigo del neurólogo fallecido detalló los violentos episodios de Felipe Pettinato

En este marco, el mejor amigo de la víctima hizo una escandalosa acusación contra el actor, que actualmente se encuentra internado en una clínica psiquiátrica. De acuerdo con el relato de Alejandro López, los episodios de violencia fueron múltiples y lo que sucedió “no fue un accidente”.

“Imagino todo lo que nosotros imaginamos. Como muchos de los que estamos acá, creo que esto no fue un accidente”, sostuvo en diálogo con América TV. Y agregó: “Son gente muy seria. No van a decir nada abiertamente y menos si no hay pruebas. Pero tengo certezas y estoy igual de seguro que ellos en su interior saben que esto no fue un accidente”

Luego, aseguró que hubo situaciones complejas en el departamento: “Una vez lo corrió con un cuchillo, otra vez con una sartén. También, le robó pastillas y un recetario. Se encerró en el cuarto de Melchor y se tiró abajo de la cama. Hubo que romper la puerta para sacarlo. Y todo esto no lo digo yo de terceras fuentes. Me lo contó Melchor en persona”.

Para finalizar, indicó: “Días atrás, la familia de él había considerado al hijo del conductor como persona no grata. No lo quería dejar entrar más a su casa”. En tanto que sobre la noche que terminó de manera fatal, el entrevistado contó: “Debía de haber tenido alguna necesidad particular y es por eso que le pidió ir a su departamento. Era muy común que Melchor hiciera esto. Iba a casa de sus pacientes y se quedaba hasta que se calmen y se pongan bien. Y después pasó lo que pasó”.