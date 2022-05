Sebastián Villa fue denunciado por violación e intento de homicidio

La denunciante, de quien se preservan sus datos personales, conto que conoció a Villa a principios de 2020, cuando comenzó a frecuentarlo lo que permitió que conozca a su entorno más íntimo.

Luego, dijo que su relación tuvo idas y vueltas y que eran frecuentes las discusiones y definió a Villa como «una persona sumamente violenta y agresiva, pero que hasta el día del hecho en cuestión, solo había ejercido sobre mí violencia verbal«.

Según la denuncia presentada hoy, el 21 de junio de 2021, asistió junto a Villa a un asado en una casa dentro de un barrio cerrado en Ezeiza, donde se encontraban varios compañeros del plantel de Boca. Allí, pasadas las 22 y con el colombiano habiendo ingerido «una gran cantidad de alcohol», comenzó una escena de celos porque, según el jugador, la mujer «había tenido un encuentro con un compañero de la plantilla». Villa levantó el tono de voz y «se puso más violento de lo habitual», por lo que ambos se retiraron y se fueron a la casa del jugador, acompañados por el seguridad de Villa, de apodo «Vikingo» y su «mano derecha» y amigo Félix Benítez.

Ya en casa de Villa, la discusión cesó porque Félix «había invitado a varias personas». A eso de las 23.30, se fueron todos menos Sebastián, «Vikingo» y la víctima: «En ese momento le digo a Sebastián de ir a dormir y es ahí cuando comenzó lo que fue la peor situación de mi vida. Me empezó a hablar mal y a maltratar», aseguró en la denuncia. Poco después todo se calmó y se acostaron, y fue en la cama cuando todo empeoró: «Sebastián había tomado más de una botella de whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿Te gustaron mis compañeros?'».

Ante esta situación, ella no se animó a huir por miedo al estar en una «vulnerable posición» y con el seguridad afuera, alguien que «se ocupa de tapar absolutamente todas las acciones de Sebastián, y en quien yo en ese momento no confiaba», detalló. Luego, ocurrió lo siguiente: «Entre lágrimas, producto del golpe, él comienza a acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta de vuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme«.



La víctima intentó abandonar la habitación, pero Villa cerró la puerta y la trabó Y luego de un violento forcejeo, «comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación», detalló la denunciante. Luego del gravísimo hecho, el colombiano intentó calmar a la mujer, que no paraba de llorar: «Como resultaba imposible, él decidió salir de la habitación, sin saber qué hizo cuando estuvo afuera de la misma», cerró.

Por su parte la Comisión directiva de Boca realiza una reunión urgente para determinar si el jugador está o no en condiciones de jugar este sábado frente a Racing y su continuidad en el equipo.