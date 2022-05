Esteban Lamothe, lapidario con él mismo: “Soy de madera para actuar, les pido perdón”

Haciéndose eco de quiénes cuestionan sus actuaciones, Lamothe bromeó con un detalle de la puerta del teatro en donde se presenta su obra.

Es que en las imágenes promocionales aparecen todos sus compañeros menos él. En su lugar solo ve una madera.

A puro humor, compartió la imagen en Twitter y escribió: “Haters, soy de madera, les pido perdón, me rindo, es verdad, tenían razón”.

El posteo no pasó inadvertido entre sus seguidores: mientras algunos siguen cuestionándolo, otros salieron a apoyarlo. “Esteban no le des bola a los que te critican. Se nota que si tu ideología no es la de ellos y te tratan de hundir”, comentaron algunos.

“Diccionario lamothiano. Hater: alguien que dice la verdad”, “Lamothe es tan mal actor, que haciendo de cura, me hizo alejarme más de la Iglesia”, fueron también algunos de los comentarios.