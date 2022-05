Josefina Castro Rovea. Proyecto Faura: Recuperando la flora y la fauna cañaseña.

FAURA.

Con respecto al proyecto Faura que comenzó con el mural pintado en una de las equinas del Molino Quemado Josefina cuenta que "Es un proyecto que estamos armando con la Municipalidad. Faura es justamente, recuperando la flora y la fauna cañaseña. La idea fue hacer unos horneros, es un animal típico de acá de Villa Cañás y elegimos llevarlo a la gente lleno de colores."

"Yo parto de la idea que si uno no conoce lo que lo rodea no lo puede querer, no puede generar un vínculo. La idea de Faura es poder llegar a todas las personas de Villa Cañás para que empiecen a tomar conciencia de la flora y la fauna que forma parte de nuestra vida sin que nos demos cuenta."

Cuenta la artista que en el transcurso de los días mientras pintaba la obra se acercaban los horneros que están viviendo en el molino, "Me pareció algo muy lindo estar pintado horneros y que vengan los horneros a visitar."

Agregó con respecto al lugar "Elegimos el Molino Quemado porque es una esquina muy emblemática de Villa Cañás."

TALLER DE ARTE PRECOLOMBINO.

Josefina es Licenciada en Artes Visuales y ha recorrido América Latina "Buscando el arte en los pueblos originarios, me doy cuenta de la riqueza que tiene nuestra América. Muchas veces desconocemos eso."

Con el taller la profesora lo que propone es acercar esto a la gente. "Entender que el arte que dejaron las culturas antiguas forman parte de lo que vivimos día a día pero se transformó."

Es un taller de 1 hora y media que se dicta los jueves (14 hs. a 15:30 hs.) utilizando parte de ese tiempo en introducirse a la cultura, viendo imágenes y videos y luego producir.

El arancel es de $1500. y el contacto para inscripciones es 3462-335303 (Studebaker)

