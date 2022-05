Básquet: Sportsman viajó a Venado 

Formaciones:

Centenario…Verbauwede 20

F.Rivero 16

Malvicci 11

Carpanetti 11

Gómez 10

D.Rivero 8

Uranga 5

Rosso 4

Nicolau 2

Quiroga 2

Butto 0

DT: Miraglia



Sportsman… Márquez 26

Frattini 16

Bernasconi 13

Lorio 10

Galvan 4

García 2

Chemile 1

DT: Griecco

Por la fecha número trece de primera división se jugaron estos partidos:

Centenario 89 vs Sportsman 72

Independinte 80 vs Peñarol 67

Argentino 97 vs Club Ciudad 68

Atlético 62 vs Olimpia 75

Atenas 65 vs Firmat 67

Posiciones:

Equipo Puntos

Olimpia 22

Sportsman (*) 21

Argentino 21

Peñarol 21

Centenario 20

Independiente 19

Atl.Elortndo 8 (*) 18

Atenas 18

Firmat 18

Club Social 14

(*) Partido pendiente