En ese marco, sobre la noche de ayer apareció un donante en la provincia de La Pampa, dando luz verde al operativo para traer el órgano desde allí. Según indicó Alejandro Costaguta, jefe de la Unidad de Hígado y Trasplante Hepático, el trasplante se llevaría a cabo en las próximas horas.

Dentro de la desmejora sufrida por el paciente, comenzó a requerir asistencia mecánica respiratoria. El chico es el primer caso de hepatitis aguda en la Argentina tras la alerta emitida por la OMS semanas atrás.

“La hepatitis es una inflamación del hígado que puede estar producida por múltiples causas: las más conocidas son virales”, explicó el especialista. Y añadió que “un muy pequeño número de estos pacientes que se infectan puede desarrollar formas graves”, en referencia al niño que atiende.

La patología se da en jóvenes menores de 16 años, donde los chicos desarrollan ictericia (se los ve amarillentos en piel y ojos) y la orina les sale con tonos oscuros. Al día de hoy, especialistas de todo el mundo buscan conocer cuál sería la base de estas infecciones. El adenovirus, en particular el tipo 41, es hasta ahora la principal sospecha de causa de los cuadros de hepatitis aguda en menores, según una serie de estudios realizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU (CDC) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

“Hay un pequeño porcentaje que llegan a este punto. Pero esto siempre existió, no es algo desconocido para nosotros. Afortunadamente no es frecuente, pero no deja de ser algo que vemos con regularidad, una o dos veces al año”, destacó el especialista. “Este es el primero que vemos este año, por lo que no nos llama la atención”, remarcó. En ese sentido, afirmó que si llegaran más cuadros de estas características en las próximas semanas la situación cambiará.

“Este caso tomó trascendencia porque es el primero que se denuncia en la Argentina a partir de la alerta emitida por la OMS por el brote”. Según atendió Costaguta, “cuando se produce un daño de esta magnitud se debe mediar entre lo que es el intento de reparación del hígado y el trasplante”.