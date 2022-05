Analizan una posible conexión entre los perros y la aparición de la hepatitis aguda

De acuerdo a lo que se desprende de quienes llevaron a cabo el estudio, el número de afectados con propietarios de perros es muy alto. En ese sentido, 64 personas de los 92 casos estudiados mencionan tener cierta exposición a estos animales.

Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido aclaró que “se está explorando la importancia de este hallazgo”. Sin embargo, hasta no tener un resultado más firme, remarcaron que podría tratarse de una casualidad y no de una causalidad, y que este podría no ser el motivo.

Si bien el caso local se ha confirmado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron ocho casos sospechosos en el país que se encuentran bajo estudio e investigación epidemiológica por parte de las jurisdicciones y aún no han sido clasificados como hepatitis graves de origen desconocido. El menor fue inscripto en el listado del Incucai para ser trasplantado en caso de que fuera necesario.