Tarjeta Alimentar con aumento desde este lunes 2 de mayo

Se trata de un incremento del 50% sobre este programa, que beneficiará a 2.4 millones de personas que reciben la Tarjeta Alimentar y alcanzará a un total de 4.1 millones de personas.

Mediante este ingreso, el Gobierno busca garantizar con la entrega de este dinero que las familias argentinas tengan la posibilidad de hacer sus compras en los negocios de barrio y conseguir los mejores precios en sus alimentos.

El programa alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive, a embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a madres de 7 o más hijos que perciben las Pensiones No Contributivas (PNC).

Los montos quedaron con el incremento, que anunciaron a principios de abril el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con montos que van de los $9.000 a los $18.000, que se cobrárán los mismos días en que se depositan los demás programas, según el último número de DNI.

Este lunes 2 de abril quienes comenzarán a cobrar la Tarjeta Alimentar con aumento serán las beneficiarias de las PNC con 7 o más hijos, que tengan como último número de documento 0 y 1.

Tarjeta Alimentar: así quedarán los montos en mayo 2022

AUH con un hijo o hija de hasta 14 años: $9.000.

AUH con dos hijos o hijas, de hasta 14 años: $13.500.

AUH con tres hijos e hijas o más, de hasta 14 años: $18.000.

Pensión No Contributiva para madre con un hijo o hija de hasta 14 años: $9.000.

Pensión No Contributiva para madre con dos hijos o hijas, de hasta 14 años: $13.500.

Pensión No Contributiva para madre con tres hijos e hijas o más, de hasta 14 años: $18.000.

Calendario de pagos de Tarjeta Alimentar para PNC

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de mayo.

Calendario de pagos de Tarjeta Alimentar para AUH

DNI terminados en 0: lunes 9 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 10 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 17 de mayo.

DNI terminados en 7: jueves 19 de mayo.

DNI terminados en 8: viernes 20 de mayo.

DNI terminados en 9: lunes 23 de mayo.

Calendario de pagos de Tarjeta Alimentar para AUE

DNI terminados en 0: martes 10 de mayo.

DNI terminados en 1: miércoles 11 de mayo.

DNI terminados en 2: jueves 12 de mayo.

DNI terminados en 3: viernes 13 de mayo.

DNI terminados en 4: lunes 16 de mayo.

DNI terminados en 5: martes 17 de mayo.

DNI terminados en 6: jueves 19 de mayo.

DNI terminados en 7: viernes 20 de mayo.

DNI terminados en 8: lunes 23 de mayo.

DNI terminados en 9: martes 24 de mayo.