LIGA VENADENSE: Triunfo de seis-uno para Sportsman

El equipo comandado por Enzo Acosta le ganó en su casa a Los Andes de San Eduardo con una muestra de buen juego, apostando a un plantel de jóvenes jugadores.

Esto nos decía “el tiki” al final del encuentro “Creo que la figura fue el equipo. La verdad que hacer seis goles no se hacen todos los días. El equipo estuvo bien, sabíamos que iba a ser un rival muy duro, estaba delante nuestro, teníamos que ganarle para meternos en la pelea con nosotros, y le ganamos bien; destacando los chicos.

En el equipo tenemos muchas lesiones, estamos recuperando chicos, no hemos encontrado el equipo ideal; pero lo bueno es que cada chico que entra trata de hacer las cosas de la mejor manera, por ahí sale y por ahí no sale, pero el plantel está metido, enchufado en lo que queremos y proponemos, tratando de jugar lo mejor posible.

Dejáme felicitar a los chicos porque la verdad hicieron un partidazo prácticamente correcto en todas las líneas y haber hecho seis goles no se hacen todos los días.”

Formaciones

Sportsman

1 Andrés Gutiérrez

2 Máximo Bolognese

3 Tomás Teixido

4 Juan Ortiz

5 Juan Doffi

6 Juan Noca

7 Juan Navarro

8 Agustín Lombardo

9 Nicolás Crevel

10 Diego Romero

11 Gabriel Iglesias

12 Emiliano Merciadri

13 Juan Poli

14 Guido Carmana

15 Santino Mery

16 Gerónimo Zanotti

17 Baltazar Zanotti

DT Enzo Acosta

Los Andes

1 Gustavo Jaime

2 Emanuel Gallego

3 Martín Medrano

4 Gerardo Pagella

5 Mauro Pons

6 Gonzalo Nievas

7 Guido Goss

8 Dante Correa

9 Sergio Gallego

10 Rodrígues

11 Enrique Tolosa

12 Simón Lacunza

13 Gio Cavalli

14 Gustavo Jazmín

15 Blas Villeto

16 Thiago Sánchez

17 Juan Figueredo

DT Gastón Ike

Goles 1T 25´Crevel – Sportsman (1x0)

2T 1´ Navarro – Sportsman (2x0)

6´Navarro – Sportsman (3x0)

9´Romero – Sportsman (4x0)

18´Gallego – Los Andes (4x1)

35´Mery – Sportsman (5x1)

38´Lombardo – Sportsman (6x1)

Cambios

Sportsman: Mery x Crevel – Carmana x Teixido – G.Zanotti x Romero – B.Zanotti x Iglesias – Poli x Navarro

Los Andes: Figueredo x Medrano – Villeto x Nievas – Canalli x Pagella – Jazmín x Correa

Amonestados

Sportsman: Ortiz – Lombardo - Poli

Los Andes: Tolosa - Canalli – Villeto – DT Ike

Árbitro: Nicolás Salinas

Asistentes: Esteban Persichetti – Maximiliano Otero