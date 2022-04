RESULTADOS

Primera División ‘A’ (10ma fecha)

San Jorge 1 - Nueva Era 0

Hughes FBC 2 - Jorge Newbery (VT) 2

Unión y Cultura 0 - Studebaker 1

Atlético Elortondo 4 - Gral. Belgrano 1

Juventud Unida 1 - Peñarol 0

Teodelina FBC 2 - Matienzo 3

Sportsman 6 - Los Andes 1

Rivadavia 1 - Juentud Pueyrredón 3

Primera División ‘B’ (10ma fecha, 1ra revanchas)

Zona 1

Independiente (A) 0 - Sp. Sancti Spíritu 2

Centenario 0 - Talleres 1

Belgrano FBC 4 - Central Argentino 1

Ben Hur 2 - Ciudad Nueva 3

Libre: Jorge Newbery (R)

Zona 2

Sarmiento 1 - Sacachispa 1

Sportsman Carmelense 1 - Racing Club 1

Náutico 1 - Deportivo Chapuy 2

Sp. María Teresa 3 - Independiente (VC) 1

Avellaneda 0 - San Martín 0

POSICIONES

Primera División ‘A’

Equipo Puntos

Juventud Unida 21 (*)

Atlético Elortondo 21

Peñarol 18

Pueyrredón 18

Hughes FBC 17

Studebaker 17

Gral. Belgrano 15

Rivadavia 13

Los Andes 12

Sportsman 12

Jorge Newbery (VT) 11 (*)

San Jorge 8

Teodelina FBC 8

Unión y Cultura 8

Matienzo 6

Nueva Era 5

(*) Suspendido a los 4' por tormenta. Se completaría este miércoles 27/4 en cancha a designar (podría postergarse para mayo)

Primera División ‘B’

Zona 1

Equipo Puntos

Belgrano FBC 22

Sp. Sancti Spíritu 18

Ciudad Nueva 14

Centenario 13

Jorge Newbery (R) 13

Def. Talleres 13

Central Argentino 8

Ben Hur 5

Independiente (A) 1

Zona 2

Equipo Puntos

Deportivo Chapuy 19

Sp. Carmelense 17

Racing 17

San Martín 15

Independiente (VC) 14

Sp. María Teresa 14

Sarmiento 12

Náutico 8

Sacachispa 8

Avellaneda 7

PRÓXIMA FECHA

Primera División ‘A’ (11ma fecha)

Nueva Era vs. Rivadavia

Juv. Pueyrredón vs. Sportsman

Los Andes vs. Teodelina FBC

Matienzo vs. Juventud Unida

Peñarol vs. Atlético Elortondo

Gral. Belgrano vs. Unión y Cultura

Studebaker vs. Hughes FBC

Jorge Newbery (VT) vs. San Jorge

Primera División ‘B’ (11ma fecha, 2da revanchas)

Zona 1

Central Arg. vs. Sp. Ben Hur

Def. Talleres vs. Belgrano FBC

Sp. Sancti Spíritu vs. Centenario

Jorge Newbery (R) vs. Independiente (A)

Libre: Ciudad Nueva

Zona 2

Sacachispa vs. San Martín

Independiente (VC) vs. Avellaneda

Deportivo Chapuy vs. Sp. María Teresa

Racing Club vs. Náutico

Sarmiento vs. Sportman Carmelense