Dalma Maradona reveló las señales que recibe de su papá

A poco de cumplirse 1 año y medio del fallecimiento de Diego Armando Maradona, Dalma habló de cómo sobrelleva sus días con la ausencia de su papá. La actriz y actual conductora de radio, detalló que se le hace duro sobrellevar el día a día, y que le hubiese encantado que su hija pase más tiempo con su abuelo.

En diálogo con “Mañanisima” - programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine- Pampito le consultó por cómo hace para mantener la imagen viva de su papá en su hija: “Es muy loco porque Roma lo vio pocas veces porque justo cayó la pandemia, pero las veces que estuvo con él tuvieron una conexión total. Se llamaban por FaceTime y se quedaban hablando una hora”.

Sin embargo, reveló un dato que pocos conocían. Y se trata de las señales que recibe de su papá. Puntualmente a través de su hija.

“Me pasan un montón de cosas. Yo siento que estoy re conectada con él y con Roma me pasó varias veces que me dice frases que me dejan como ‘wow, él está ahí de alguna manera’. Eso me encanta y lo respeto mucho”, expresó la hermana de Gianinna.

Sincerándose en vivo, Dalma Maradona comentó que, ante la situación con Roma, decidió acudir a una especialista para tratar las señales que llegan a través de ella: “No voy a contar nada puntual pero si manifestó algunas cosas. Por ende yo consulté con una persona y le dije: ‘Mi hija me está diciendo tal o cual cosa’. Entonces me ayudó como para poder manejar la situación porque a mí nunca me había pasado algo así”.

Además, expresó que la ayudó a manejar la situación y la instruyó acerca de cómo iba a ir evolucionando a medida que creciera.