Battaglia y Boca: el Consejo lo quiere ya afuera

A veces los gestos dicen más que las palabras. En la cancha, a Sebastián Battaglia se lo vio apagado, contrariado, por momentos hasta resignado. El DT, que venía apuntado por el nivel del equipo y los flojos resultados, necesitaba una actuación convincente, un respaldo explícito del equipo en cancha, un triunfo. Nada de eso ocurrió. Boca jugó para perder. Boca jugó como si fuera un partido de fin de ciclo. Boca jugó, en definitiva, como si no hubiera futuro. Por eso, la voz del DT era muy esperada. Y una vez más, los gestos dijeron más que las palabras... El León suspendió la conferencia, todo un síntoma de la incertidumbre que vive su ciclo. ¿Seguirá en el cargo? Todo apunta a que no.

Es la segunda vez que Battaglia no habla después de un partido. La anterior, también fue en un momento difícil, un 1-1 con Arsenal en Sarandí, que había comprometido las chances del equipo de clasificar a la Copa por la tabla general. Luego, llegó la final con Talleres, la conquista de la Copa Argentina y la renovación demorada. Hoy no existe ningún salvavidas así en el horizonte cercano. Al contrario: tras visitar el sábado a Central Córdoba en Santiago, debe ir a Brasil a jugarse un partido decisivo ante Corinthians por la Copa. Por eso, el escenario es de salida.

Battaglia se fue en silencio, sin tomar ninguna decisión, pero el Consejo espera que el entrenador tenga un gesto y dé un paso al costado. Y si no, hasta tomaría una decisión drástica, como en su momento hizo con Miguel Russo: no lo quiere y cree que es momento de cambiar el rumbo. Más allá de que Jorge Bermúdez, en la previa al choque con el Tomba, dijo que iban a tenerle paciencia, creen que el ciclo está agotado, fundamentalmente, por la falta de respuestas anímica y futbolísticas, que ayer fueron más evidentes que nunca. Sin embargo, en principio, el entrenador no tiene pensado irse por su cuenta. “Si quieren que se vaya, que lo echen”, sigue siendo la postura según le contaron a Olé desde su entorno, aun después de la flojísima actuación de este miércoles.





El DT, encima, no la tiene fácil: porque más allá de que el Consejo le soltó la mano, también perdió crédito en el plantel. La banca de varios de los referentes era uno de los principales activos que tenía el entrenador, sin embargo, es una relación que se fue debilitando y fracturando. Los jugadores ven que el equipo no evoluciona, que el entrenador no le encuentra la vuelta, que los cambios no hacen efectos, que las variantes se suceden y se suceden sin provocar ningún click. Ayer mismo, contra Godoy Cruz, se vio un Boca descontrolado y desordenado. Ya no sólo sin identidad, sino directamente sin rumbo.

El Consejo estuvo reunido para definir los pasos a seguir. La postura era no echar al DT, un historico y ganador como jugador, pero... Con Russo se dio un escenario parecido: el entrenador se resistía a irse y, tras la derrota con Estudiantes, al otro día Riquelme lo llamó a Miguel por teléfono y le avisó que estaba afuera. La actuación con Godoy Cruz, por la falta de respuestas, también refiere un poco a aquella salida. La diferencia, ahora, es el costo político que tiene para Riquelme y Cía. tomar la decisión de sacar a otro entrenador.

Por eso, habrá que ver cómo se desarrollan estas horas, que son decisivas. En el Consejo creen que, con un volantazo a tiempo, el equipo tiene potencial como para levantar, asegurar su clasificación en la Copa de la Liga y también encarrilarse en el grupo de la Copa Libertadores. Pero que para que eso ocurra, se necesita un cimbronazo. Y creen que Battaglia ya no está en condiciones de hacerlo.

Por todo, la crisis parece más profunda que nunca y las diferencias entre Battaglia y el Consejo ya son explícitas. El plantel volverá a entrenarse hoy, a las 16, en Ezeiza. ¿Será con Battaglia?Lo concreto es que, por lo pronto, el entrenador se fue fue en silencio, que Riquelme y compañía estaban reunidos hasta la madrugada en el club y que no quieren más a Battaglia como DT.