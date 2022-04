Una ex Gran Hermano aseguró que en los castings pedían sexo a cambio de participar

“Hubo mujeres que no entraron por no acostarse con alguien. No sé si seguirá pasando, pero en ese momento se sabía. Supe de chicas que accedieron y de otras que no. Se comentaba porque todos estábamos muy conectados en los meses siguientes, con presentaciones en todo el país”, comenzó expresando Bevilacqua.

Además, la ex participante de Gran Hermano agregó: “Me enteré de situaciones en las que alguien hizo algo para estar en un casting. Ni siquiera para entrar al programa. Es un toque perturbador… está fulero. Dije ‘esto no es lo mío, me voy’ y me tomé el palo. Pero sí me llamó la atención que hubo mujeres que lo hicieron”.

Con respecto a lo sucedido en la edición en la que ella estuvo presente, Pamela expresó: “En la casa de Gran Hermano no nos dejaban entrar al confesionario todo el tiempo y Cristian U podía. Además, el contrato era claro: un participante que abandonaba la casa por decisión propia no podía volver a ingresar. Que gane él estuvo arreglado porque les daba rating”.