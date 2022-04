El Dr. Gustavo Campo sobre los cuadros respiratorios que afectan a los ciudadanos.

"Estos cuadro respiratorios que estamos atravesando "No Covid" normalmente se dan de mayo en adelante. Fundamentalmente los estamos viendo en adolescentes y chicos, a diferencia de lo que fue el Covid (que aparecía en adultos y después contagiaba a los chicos)" Mencionó el Dr. aclarando que es una gran diferencia entre los cuadros respiratorios que comenzaron a verse entre la población durante este cambio de estación y lo que fue el Covid.

"Otra de las grandes diferencias tiene que ver con la fiebre, estos cuadros que estamos viendo de fiebre alta son por encima de los 39 grados."

Además menciona que hace 20 días aproximadamente que no se presenta un caso positivo de Covid.

Con respecto al Covid agregó, "La vacuna no va protegerme de no enfermarme, va a protegerme para que no desarrolle una enfermedad grave o mortal."

"En esta tercer ola que vivimos en enero-febrero tuvimos alrededor de 8 internados por cuadros leves y ninguno tuvo que ser intubados con la necesidad de asistencia mecánica respiratoria.

"Por lo que dicen los infectólogos es muy probable que en pleno pico de frío (mayo-junio-julio) tengamos un rebrote de Covid, pero no con la gravedad con la que nos afectó la primera y la segunda ola."