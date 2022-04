Tras las confesiones íntimas de Flor Vigna, Luciano Castro rompió el silencio

También, la ex participante de Showmatch aseguró que no le da vergüenza estar desnuda frente al protagonista de “El primero de nosotros”. “Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo”, dijo.

“Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ‘Qué lindo ese lunar que tenés ahí’. Yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra manera”, agregó la ex Combate.

Ante las declaraciones de su novia, trascendió la opinión de Castro. Karina Iavícoli, panelista de espectáculos, se mensajeó con el actor y reveló su reflexión: “Lo que dijo Flor no es nada que no le pase a una pareja que está hace seis o siete meses”.