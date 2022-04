De cuánto será el bono para los jubilados y cuándo lo cobrarán

“Fortalecemos los ingresos de nuestras adultas y adultos mayores. Estamos haciendo todo a nuestro alcance para cuidar a las familias argentinas”, escribió Alberto Fernández en Twitter. Por otra parte, las autoridades nacionales confirmaron que el mismo se cobrará a partir del 18 de abril.

“Hay que tomar las medidas también y el Gobierno analiza todas las posibilidades para que el sueldo de los trabajadores alcance no sólo para cubrir la canasta básica, si no para tener una vida digna”, destacó la vocera presidencial. Luego, Cerruti añadió: “El bono pretende que no se retrase la jubilación con respecto a la inflación del país”.

El último bono otorgado por el gobierno de Alberto Fernández data del pasado diciembre, y fue por un monto de 8.000 pesos a jubilados y pensionados que tuvieran haberes por debajo de los $37.062.