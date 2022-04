El gobierno nacional confirmó un bono para los jubilados

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti aseguró que todavía se están trabajando los detalles del bono, pero que será anunciado de manera oficial en el transcurso de los próximos dos días. “No me corresponde a mi decir los montos, si no a quien van a tener a su cargo la implementación de los mismos”, expresó con respecto a la novedad.

“Hay que tomar las medidas también y el Gobierno analiza todas las posibilidades para que el sueldo de los trabajadores alcance no sólo para cubrir la canasta básica, si no para tener una vida digna”, agregó. Luego, Cerruti añadió: “El bono pretende que no se retrase la jubilación con respecto a la inflación del país”.

El último bono otorgado por el gobierno de Alberto Fernández data del pasado diciembre, y fue por un monto de 8.000 pesos a jubilados y pensionados que tuvieran haberes por debajo de los $37.062