ANSES beneficiará a un grupo de 18 a 65 años y pagará $38.940 desde este viernes.

Desde el próximo viernes 1 de abril. ANSES activará el pago con aumento desde el próximo viernes 1 de abril y estará enmarcado en el plan Acompañar, el cual será destinado a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ que sufren violencia de género.

El mismo es impulsado desde el Ministerio de Géneros y Diversidad, y tiene como objetivo proveer de una asistencia a este grupo de personas en situación de vulnerabilidad y permitir su autonomía económica.

Con el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), este programa recibirá la misma suba y en los mismos meses estipulados, que será del 18% en abril, un 10% en junio, otro 10% en agosto y un 7% en diciembre. De esta manera, el segundo incremento del año para el Programa Acompañar será del 18% y desde abril las beneficiarias del Programa Acompañar recibirán $38.940.

El plan deberá después subir en junio a $42.240, en el mes de agosto a $45.540 y, finalmente en diciembre de 2022 a $47.850.

Por su parte, el incremento sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil también impactará en otras prestaciones que paga ANSES, como es el caso de plan Potenciar Trabajo.

Requisitos para acceder al Programa Acompañar y cobrar $38.940 desde abril

Ser mujer o LGBTIQ+ y encontrarse en situación de violencia de género.

Tener entre 18 y 65 años.

No se precisa presentar denuncia.

¿Cómo acceder al Programa Acompañar?

La forma de anotarse al programa no es mediante un formulario online, sino a través de las unidades de acompañamiento. Se puede consultar el listado completo de estos centros en este enlace.

También puede comunicarse con la Línea 144 para recibir información, a través de un llamado al 144, escribiendo por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected]

¿Qué prestaciones no son compatibles con este plan?

Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social).

Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional.

Jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016.