Santi Maratea quiso hacer una colecta para pagar la deuda externa

Sin dudas, hay roles que son del Estado y no hay solidaridad que alcance para reemplazarlo. Por ejemplo, en el caso de la negociación y pago de la deuda externa del país con sus acreedores, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Club de París, aunque Santiago Maratea quiera hacer una colecta ente sus seguidores el número es inalcanzable, aunque haya quien diga lo contrario.

«Che, para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, ¿me ayudan a hacer bien la cuenta? (Solo pa joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?», escribió Maratea en Twitter.

Acostumbrado a usar su plataforma en redes sociales para coordinar campañas solidarias con muy buenos resultados, una obra de bien en sí misma, el mediático aprovechó la insistencia del público para poner en evidencia que hay veces en que la buena voluntad no alcanza.

«Eso es el 12% de la deuda total», le hicieron notar en respuesta a su convoctatoria. Argentina debe US$ 45.000 millones al FMI, y más de US$ 2.000 al Club de París.

«Sé que es joda pero hablando en serio, ¿qué argentino puede poner 20 mil pesos? Unos muy pocos», convino otra persona.

«Obvio que casi nadie, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un Estado honesto y transparente», sentenció Maratea.