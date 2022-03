Violación en Palermo: uno de los acusados admitió que manoseó a la víctima

Thomas Domínguez, detenido por la violación grupal en Palermo, amplió por escrito su declaración. El joven de 21 años no sólo reconoció que manoseó a la víctima, sino que también aseguró que desconocía lo que sucedía dentro del auto.

“Niego categóricamente todos y cada uno de los hechos que me incriminan en la presente causa, en virtud que me considero totalmente ajeno al reproche penal que se me intenta adjudica”, indicó. Luego, se refirió al vínculo que mantenía con los otros imputados y afirmó haberlos conocido en plaza Soler, donde estaban tocando la guitarra.

“Nos acercamos (con la víctima) porque tenían una guitarra y nos pusimos a rapear mientras hablábamos y compartíamos unos cigarrillos”, sostuvo.

También, hizo alusión a su contacto físico con la adolescente y justificó que la besó porque tuvieron “un cruce de miradas con interés mutuo”. Sobre la secuencia dentro del auto, remarcó que “el chico de rastas largas” -identificado como Ciongo Pasotti-, propuso ir hasta su vehículo y allí se desvinculó de lo sucedido.

“Recalco no haber entrado por ninguna circunstancia, no conozco el interior del auto, y no estaba al tanto de lo que pasaba”, enunció.

Por último, aclaró que había consumido cocaína “ la noche anterior” y denunció que dentro del “after” donde conocieron a la víctima, el propio personal que servía tragos o vendía las entradas “expendía éxtasis”.