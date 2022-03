BÁSQUET: Programación Fecha 3 y Fecha 4

Primera División

Fecha 3:

Centenario vs Peñarol (Viernes 18/03 21:30 hs.)

I.A.C. vs Club Ciudad (Viernes 18/03 21:30 hs.)

Argentino Firmat vs Firmat F.B.C. (Viernes 18/03 21:30 hs.)

Atenas vs Olimpia (Martes 22/03 21:30 hs.)

Atl. Elortondo vs Sportsman (Viernes 18/03 21:30 hs.)

Fecha 4:

Sportsman vs Centenario (Domingo 20/03 21:00 hs.)

Olimpia vs Atl. Elortondo (Domingo 20/03 21:00 hs.)

Firmat F.B.C. vs Atenas (Domingo 20/03 21:00 hs.)

Club Ciudad vs Argentino Firmat (Domingo 20/03 21:00 hs.)

Peñarol vs I.A.C. (Lunes 21/03 21:30 hs.)