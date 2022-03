Efemérides del 15 de marzo

1913 - ALL BOYS. Once amigos aficionados al fútbol fundan el All Boys Athletic Club en el barrio porteño de Floresta “para tener un lugar donde jugar”. Es el club en el que se formó el delantero Carlos Tévez, capitán e ídolo de Boca Juniors.

1924 - NACE JOSÉ I. RUCCI. Nace en la localidad santafesina de Alcorta el sindicalista José Ignacio Rucci, ex secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica quien en 1970 fue designado al frente de la Confederación General del Trabajo.

1959 - RICARDO SOULÉ. Nace en Buenos Aires el músico y compositor Ricardo Soulé, guitarrista y vocalista de Vox Dei, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional.

1962 - HISTORIETA MAFALDA. El dibujante Joaquín Lavado, conocido por su seudónimo Quino, diseña las primeras tiras de la historieta de la niña Mafalda por encargo de una agencia de publicidad para promocionar una línea de electrodomésticos. En 1964, la revista porteña Primera Plana comenzó a publicar la historieta que ganaría popularidad en Latinoamérica y España.

1963 - NACE BRET MICHAELS. Nace en el estado de Pensilvania (EEUU) el músico y compositor estadounidense Bret Michaels (Bret Michael Sychak), vocalista de la banda de glam rock Poison, con la que vendió más de 40 millones de discos.

1964 - HUGO GATTI. En un amistoso con Peñarol organizado por River Plate para pagar a ese club de Montevideo el pase del defensor uruguayo Roberto Matosas, debuta en el equipo "millonario" el arquero Hugo Orlando Gatti, que provenía de Atlanta. Fue un empate 1 a 1 en el estadio Monumental. El "Loco" Gatti se convertiría luego en ídolo de Boca Juniors.

1971 - VOX DEI. La banda de rock Vox Dei lanza La Biblia, su segundo álbum de estudio, considerado un hito del rock hispano y una de las primeras óperas rock en idioma castellano.

1972 - EL PADRINO. Se estrena en Nueva York (EEUU) la película El Padrino, basada en la novela de Mario Puzzo, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino, un clásico de culto del cine sobre la Mafia que tuvo dos secuelas. Ganó el premio Óscar a la mejor película y el mejor guión, mientras que Brando recibió el galardón de Hollywood al mejor actor.

1995 - CARLOS MENEM JR. A la edad de 25 años muere el automovilista Carlos Saúl Facundo Menem, hijo del expresidente Carlos Saúl Menem, al caer el helicóptero que pilotaba en un campo en los alrededores de la ciudad bonaerense de Ramallo, siniestro que también costó la vida a su colega y amigo Silvio Oltra.

2022 - DERECHOS DEL CONSUMIDOR. Desde 1985 se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, instituido por las Naciones Unidas para proteger a los consumidores de bienes y servicios en todo el mundo.