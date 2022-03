Coevical: Incrementos en el servicio eléctrico de la localidad a partir de las facturas que vencen en marzo.

"Recibimos la información los primeros días de febrero, que había que aplicar a los usuarios el aumento que realizó la EPE." Mencionó María Rosa, desde Coevical, agregando "El aumento realizado por EPE es de un promedio de 23.5%. Sobre este aumento tenemos autorizado cargar el 20% para asumir los costos de la distribución."

"En los recibos que vencen en marzo (consumo de febrero) ya está reflejado el aumento. Al margen del aumento en la utilización de energía, el mes de febrero fue de altas temperaturas también." agregó mencionando que el mes que viene se va a poder ver una disminución en cuanto al consumo de energía.

El promedio del aumento total en las facturas es del 28% aproximadamente y ya se ve reflejado en las facturas que vencen en el mes de marzo. Desde el 2019 no había incremento en la factura de Coevical.

"El año pasado en varias oportunidades fuimos al Concejo a explicar que necesitábamos un aumento ya que la EPE no lo hacía. Veníamos con una tarifa del 2019, realmente los números no nos daban para hacerle frente a paritarias y a costos de materiales." Desde el Concejo en su momento no se aprobó el incremento.

La Cooperativa Eléctrica de nuestra localidad según la Ordenanza Nº 1061/16 del Honorable Concejo Municipal redactada el 4 de noviembre de 2016 puede modificar y realizar aumentos en sus tarifas de la siguiente manera:

"MODIFICACIONES EN LA TARIFA

Las tarifas establecidas por la CO.E.VI.CAL, exclusivamente aquellas que pertenecen al servicio concesionado, podrán modificarse, cumplimentando los siguientes ítems, según sea el caso.

I) Cuando la Empresa Provincial de la Energía, actualice sus cuadros tarifarios, la E.VI.CA.L. podrá aplicar dichas actualizaciones sin la intervención del DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL y el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL y con la facultades para proceder de la siguiente manera:

a) Aplicar el total del incremento que trasladó la Empresa Provincial de la Energía.

b) Aplicar el incremento que trasladó la Empresa Provincial de la Energía, con un porcentaje adicional hasta del 20% (veinte por ciento) por sobre el porcentaje aplicado por la E.P.E.

Aumento = Incremento E.P.E. + (Incremento E.P.E. x 20%) - Ej. Incremento E.P.E.= 10%,

Aumento = 10%+ (10% x 20%)= 10% + 2% = 12%"