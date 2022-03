Santi Maratea contó el lujoso autoregalo que quiere tras la colecta por los incendios en Corrientes

Maratea ya había adelantado: “Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”.

Ahora, por fin develó qué va a buscar conseguir para auto regalarse: “Los que me conocen ya saben que voy a pedir algo de la colaboración Gucci/Adidas”, escribió el influencer en Twitter. Se trata de Exquisite Gucci, la colección creada por Alessandro Michele en la que entremezcla los diseños de ambas marcas.



Si bien no especificó qué pieza le había gustado de la colección, se estima que los productos cuestan miles de dólares. Entre los precios encontramos camperas exclusivas de más de 200 mil pesos y zapatillas que superan los 150 mil.

Como era de esperarse, sus seguidores apoyaron la decisión del instagramer, quien se mostró muy atento en la organización de las donaciones. En los últimos días, Maratea había anunciado en sus redes cómo fue utilizando el dinero de la colecta: ya compró un camión con capacidad para 8500 litros de agua y ocho camionetas. Además, envió 25 camiones con pasto y fardo para alimentar a los animales de los campos arrasados por el fuego.