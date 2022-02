Copa Davis: Federico Coria reemplazará a Federico Delbonis

A una semana del inicio de la Copa Davis, la Selección argentina de tenis anunció un cambio en el equipo: Federico Coria reemplazará a Federico Delbonis, quien decidió no disputar la serie debido a que se someterá a un tratamiento en la cadera.

De esta manera, el rosarino integrará las filas que se enfrentarán a República Checa en la serie clasificatoria del certamen.

Esta es la segunda convocatoria para Coria, de 29 años y jugador número 84 de la Selección. Federico fue parte del equipo frente a Bielorrusia y el encargado de cerrar la serie con un triunfo frente a Daniil Ostapenkov.

“Me dijeron que me querían llamar y ya el corazón se aceleró. Me comentaron que, lamentablemente, Fede no podía jugar y la verdad es que sentí una pena por él, pero también una alegría enorme por mí de volver a estar acá, en una serie de local”, sostuvo.

“Ahora está todo bien en casa”, comentó Federico entre risas, en alusión a que había quedado fuera de la primera convocatoria. “Lo que viví el año pasado fue lo mejor que me pasó en mi carrera. Fue una experiencia inolvidable y por eso me prometí luchar y esforzarme para volver a repetirla”, continuó.

El combinado nacional buscará un triunfo que lo deposite en las Finales de la Copa Davis. El equipo que saldrá a las canchas el 4 y 5 de marzo estará conformado por: Diego Schwartzman, Federico Coria, Sebastian Báez, Horacio Zeballos y Máximo González.