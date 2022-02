Luciana Salazar reveló cómo fue la charla con su hija cuando le preguntó por el padre

“Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad”, comentó.

En la misma línea, detalló “Estábamos viendo la serie animada Peppa Pig y justo estaba en esa parte donde Peppa presenta a su familia y me preguntó”.

“Es la primera vez que pregunta, así que traté de contestarle de la manera más simple posible la verdad”, detalló Luli.

“Hay cosas que me guardo para mí y para ella. Le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia”, apuntó.

“Lo que sí, al otro día me dijo en el auto, de la nada, que le gustaría tener un papá”, concluyó.