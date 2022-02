Luisana Lopilato habló de los rumores de embarazo tras mostrar su pancita

Luisana Lopilato se hizo eco de los rumores de embarazo y le puso más suspenso a la situación con un posteo en Instagram. Todo comenzó con un adelanto del nuevo videoclip de Michael Bublé, “I’ll Never Not Love You”, donde la actriz aparece junto a sus tres hijos y su marido en un supermercado.

Cabe destacar que a la actriz se le nota una pancita de un embarazo de más de seis meses. Al ver la repercusión, en Instagram, Lopilato lanzó con picardía: “Se dijo que es solo parte del video. Se dijo que es la secuela de Haven’t met you yet. ¿Pero qué es?”, preguntó.

Esto se trataría de la llegada de su cuarto hijo, o al menos así lo dejaron entrever en el nuevo sencillo. El nuevo video, en el que ambos recrean las películas románticas más icónicas del cine como “Titanic” y “Diario de una pasión”, termina con una tierna escena en la que ambos salen junto a Noah, Elías y Vida, y a ella se la ve con una hermosa pancita de embarazada.

“Martes 22/2/2022 se estrena ‘I’ll never not love you’ ¿están listos para ver este video? No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar 3 días enteros con él en el set. Para mí sin dudas es el número 1 en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles, ¡cuánto lo admiro!”, había escrito el día lunes en sus redes sociales.