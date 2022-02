Harry Styles anunció un segundo show en Argentina después de agotar entradas

En el marco de su gira mundial “Love On Tour” y debido al gran fanatismo de sus seguidores, Harry Styles agregó una segunda fecha para finales de 2022 en Argentina después que se agotaran rápidamente las entradas de su primer concierto.

La venta general de entradas para el espectáculo, el cual tendrá como invitada especial a la artista KOFFEE, comenzará a partir del 23 de febrero a las 10 hs. a través de All Access.

El ex vocalista de One Direction anunció un segundo show en el mítico Estadio River Plate para el 4 de diciembre de 2022 después que los tickets del 3 de diciembre se agotaran en cuestión de minutos. Los shows se organizaron a raíz de la reprogramación del concierto que iba a ofrecer en 2020 en el Club Hípico de Buenos Aires. Esas entradas no fueron perdidas, sino que son válidas únicamente para el show del sábado 3 de diciembre.

Cabe remarcar que debido a la gran demanda de tickets, y luego de haber agotado sus fechas programadas para 2020, el autor de “Watermelon Sugar” se vio obligado a modificar el escenario.

Precios de entradas para Harry Styles en Argentina 2022

Campo Vip: $ 17.500 + s/ch

Platea Preferencial: $ 16.500 + s/ch

Platea común: $ 13.500 + s/ch

Platea Media Sívori: $ 12.000 + s/ch

Plateas Altas: $ 12.000 + s/ch

Campo: $ 10.000 + s/ch

Platea Alta Sívori: $ 7.500 + s/ch