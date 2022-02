Santa Fe dio inicio a las mesas territoriales educativas 2022

La ministra de Educación, Adriana Cantero, participó del inicio de las mesas territoriales 2022 del programa “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”, que se llevó a cabo en la Escuela Superior de Comercio N.º 44 de la ciudad de Gálvez.

La funcionaria remarcó que «esta es una línea estratégica que ha orientado a las políticas educativas de nuestra gestión. Quiero tener una palabra para con los chicos que hoy nos acompañan y qué son los grandes actores de este encuentro, de esta posibilidad de tener una mesa donde escuchemos las voces de quiénes habitan la escuela y que nos puedan ir expresando cuáles son sus miradas, sus pareceres y que eso nos ayude a ir construyendo la escuela que nuestras generaciones más jóvenes van necesitando».

Luego, mencionó que “seguramente por más apego que nosotros tengamos con el recuerdo de la escuela que vivimos, la escuela de este tiempo no habrá de ser igual a la que nosotros recorrimos y está muy bien que así sea, porque la escuela es una construcción social y por eso es de una manera. Pero podría también ser de otra en relación a cómo esas organizaciones sociales van escuchando los signos de los tiempos y se van pensando en función de los destinatarios».

«A los docentes nos cuesta mucho pensar en la transformación de la escuela pero creo que también hemos aprendido mucho en este tiempo de pandemia y hemos visibilizado cosas que a veces por naturalizadas no pudimos ver y que en realidad están llamadas también a ser modificadas. Por eso celebro este encuentro que habilita a una ciudadanía activa la posibilidad de conocer el mundo en que se vive pero también poder transformarlo, a partir de las tramas sociales alrededor de la escuela y sobre todo en este tiempo», añadió Cantero.

Del mismo modo, Cantero destacó que “me alegra mucho que hoy estemos aquí en una reunión de comunidad, pensando en la escuela y pensando no solo lo que le vamos a pedir a la escuela, sino como la vamos a ayudar, para que la escuela pueda desplegar esa tarea que todos nosotros esperamos. Por eso ponemos énfasis en esta gran meta que nos hemos planteado, que es precisamente la de tener una provincia con escolaridad plena, en una expansión del sistema educativo donde tenemos que participar todos con una planificación estratégica. Esto se logra desde el diálogo Regional, de esta búsqueda de las voces del territorio, de esta posibilidad de escucharlos y escucharnos surgen las grandes políticas educativas de este tiempo»

“No hay objetivo mayor que poder decir en mi pueblo o en mi ciudad todas las chicas y los chicos están en la escuela porque aún sabiendo que la escuela tiene mucho por cambiar y tiene mucho por transformar, todavía no hemos descubierto un lugar mejor para las infancias y las adolescencias que la escuela, que es el lugar donde se construye ciudadanía, se construye convivencia social donde nos preparamos para la producción, para el trabajo, para el crecimiento, para el desarrollo, por eso sin educación no va a ver nada de eso, ni tampoco seguridad en la convivencia social».

De la actividad participaron el intendente de la ciudad de Gálvez, Mario Fissore; la directora Provincial de Equidad y Derechos del Ministerio de Educación, Vanina Flessia; la delegada de la Regional IV de Educación, Mónica Henny; el rector de la escuela de Comercio, Ariel Sabino; presidentes comunales de localidades de la zona, miembros del gabinete de del departamento San Jerónimo, Supervisores, miembros del Equipo Socio Educativo, alumnos y alumnas de la escuela y representantes de gremios docentes.