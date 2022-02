«La Corte Suprema le soltó la mano a todas las mujeres de Santa Fe»

Luego de que se diera a conocer una noticia de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la condena contra el autor del femicidio de Chiara Páez, el padre de la víctima sostuvo que la justicia retrocedió con la medida que tomó.

«Estamos mal, no tenemos otra manera de estar. Esto fue un mazazo en medio de la cabeza«, sostuvo Fabio Páez.

«Hay muchos hombres, muchos padres que venimos luchando y recibimos llamados de jóvenes que son víctimas de violencia y te piden un consejo. Uno viene de dar un paso que mejore la situación y haya menos violencia y te encuentras con una Corte Suprema de Justicia de la Provincia que le da la libertad a un femicida de una chica de 14 años«, contó Páez.

«No los entiendo, no entiendo que criterio tomaron personas que pueden dejar libre a un femicida o un asesino que va a volver a matar», manifestó.

«Una bestia así no le va a costar nada volver hacerlo. No sé con qué criterio puedes acortarle la pena a un asesino. No lo entiendo como padre, menos como ciudadano común. No le encuentro explicación», recalcó el papá de Chiara Páez.

«¿CON QUÉ CRITERIO LE RECOMENDÁS A UNA JOVEN QUE ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LA JUSTICIA? ¿SI ANTES QUE HAGAS LA DENUNCIA ESTÁN LARGANDO AL VICTIMARIO?», REFLEXIONÓ.