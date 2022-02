Actrices Argentinas marcharan en repudio al fallo a favor de Darthés

En redes sociales hicieron la convocatoria para la concentración de hoy y publicaron el siguiente texto:

"Desde Actrices Argentinas repudiamos la orden del tribunal que frena el juicio contra Darthes. Concentramos el jueves 10-Feb a las 12hs en el Consulado de Brasil (Carlos Pellegrini 1363 CABA)

El 7 de febrero, el Tribunal Regional Federal de San Pablo hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Juan Darthes y ordenó frenar el juicio que venía desarrollándose en la justicia federal. El proceso se había iniciado el 30 de noviembre de 2021 y había contado con cuatro jornadas de declaraciones de testigos claves.

Esta decisión vuelve a foja 0 el proceso judicial, sin desarrollar los fundamentos y quitándole reconocimiento a la víctima, ya que sus abogados no pueden acceder al fallo completo.

El proceso de las audiencias venía desarrollándose en forma correcta, incluso la competencia del juicio había sido resuelta favorablemente por el juez en primera instancia en un fallo de más de 15 páginas, 7 meses antes de que comenzara el juicio.

Con el juicio oral en la etapa final, este es un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia. No lo vamos a dejar pasar. Llamamos a todas las organizaciones, medios de prensa del movimiento de mujeres y diversidades y de la sociedad toda a concentrarnos mañana, 10 de Febrero a las 12hs en el Consulado de Brasil.

Justicia para Thelma y para todas las víctimas de abuso. Basta de impunidad.

No queremos más justicia patriarcal. Por Thelma y por todas."

